В Москве станет меньше премиальных квартир

Девелопер Раджабова: Ввод премиального жилья в Москве упадет на 33 % в 2025 году

В 2025 году в Москве полностью или частично завершатся 27 премиальных и элитных проектов — на 40 процентов меньше, чем годом ранее. Таким образом планируемый ввод корпусов сократился на 33 процента (71 против 106 корпусов годом ранее), рассказала «Газете.Ru» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

В 2025 году средняя цена квадратного метра премиального жилья, которое планируется ввести, составит около 695 тысяч рублей. Самое доступное жилье в сегменте находится в ЖК в Ростокино. Это студия площадью 28,2 квадратного метра за 16,2 миллиона рублей. При этом самая низкая стоимость квадратного метра найдена в ЖК в районе Преображенское. Цена составляет 505,7 тысячи рублей.

Самая дорогая квартира премиум-класса расположена в ЖК в Даниловском районе, уточнила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева. Это трехкомнатный лот площадью 241,1 квадратного метра стоимостью 263,7 миллиона рублей.

Что касается элитного жилья, средняя цена квадратного метра со сроком ввода в 2025 году — 2,5 миллиона рублей. В проектах этого класса самый доступный лот — в ЖК в Дорогомилово. Это однокомнатная квартира площадью 45,8 квадратного метра за 56,9 миллиона рублей. Самый дорогой лот представлен в апарт-комплексе в Хамовниках. Это пентхаус площадью 505,7 квадратного метра, который стоит более двух миллиардов рублей.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что ввод новостроек бизнес-класса в столице в 2025 году снизится на 25 процентов.