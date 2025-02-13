В российской школе возбудили дело в связи с падением шкафа на ребенка

Уголовное дело о халатности возбудили в связи с падением шкафа на второклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по городу.
По данным СК, сотрудники одного из учебных заведений Фрунзенского района без разрешения разместили игровой тир, который не был хорошо закреплен. В результате конструкция упала на младшеклассника — его госпитализировали со множественными телесными повреждениями.
Уточняется, что руководство школы никак не прокомментировало произошедшее с ребенком.