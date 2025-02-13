В российской школе возбудили дело в связи с падением шкафа на ребенка

СК возбудил дело о халатности из-за падения шкафа на ребенка в школе Петербурга

В российском городе второклассника забрали из школы в больницу с проломленным черепом

Начало событий в новости В российском городе второклассника забрали из школы в больницу с проломленным черепом

Уголовное дело о халатности возбудили в связи с падением шкафа на второклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным СК, сотрудники одного из учебных заведений Фрунзенского района без разрешения разместили игровой тир, который не был хорошо закреплен. В результате конструкция упала на младшеклассника — его госпитализировали со множественными телесными повреждениями.

Уточняется, что руководство школы никак не прокомментировало произошедшее с ребенком.

