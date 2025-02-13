В российском городе второклассника забрали из школы в больницу с проломленным черепом

В Санкт-Петербурге второклассника забрали в больницу с проломленным черепом из школы №322. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».
По информации издания, на юного горожанина упал шкаф. Незадолго до этого в российскую школу привезли игровой тир, который собрали, но не закрепили.
В учебном заведении за громоздкими ящиками никто не следил. Девятилетний ученик проходил мимо конструкции, когда внезапно на него рухнул один из шкафов.
В больнице у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени с кровоизлиянием, переломы височных костей, кровотечение из ушей, повреждение носовых пазух и ушибленные раны лица.
Руководство школы произошедшее никак не комментировало.
Ранее сообщалось, что в отношении 14-летнего подростка, который распылил перцовый баллончик в донецкой школе №26, возбудили уголовное дело.