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12:19, 13 февраля 2025Россия

В российском городе второклассника забрали из школы в больницу с проломленным черепом

В Петербурге второклассника забрали из школы в больницу с проломленным черепом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге второклассника забрали в больницу с проломленным черепом из школы №322. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По информации издания, на юного горожанина упал шкаф. Незадолго до этого в российскую школу привезли игровой тир, который собрали, но не закрепили.

В учебном заведении за громоздкими ящиками никто не следил. Девятилетний ученик проходил мимо конструкции, когда внезапно на него рухнул один из шкафов.

В больнице у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени с кровоизлиянием, переломы височных костей, кровотечение из ушей, повреждение носовых пазух и ушибленные раны лица.

Руководство школы произошедшее никак не комментировало.

Ранее сообщалось, что в отношении 14-летнего подростка, который распылил перцовый баллончик в донецкой школе №26, возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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