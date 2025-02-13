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14:39, 13 февраля 2025Бывший СССР

Посол в Молдавии заявил о нежелании Москвы обострять отношения

Посол Озеров: Россия не заинтересована в обострении отношений с Молдавией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Олег Озеров

Олег Озеров. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Москва не заинтересована в обострении отношений с Кишиневом. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров, передает ТАСС.

«Молдова не является стороной конфликта. У Российской Федерации нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова», — подчеркнул дипломат.

Он также призвал дождаться результатов расследования и установления принадлежности летательных аппаратов, ранее упавших на границе Молдавии с Украиной. По словам Озерова, эта ситуация требует дополнительной информации, чтобы установить, что произошло на самом деле.

В четверг, 13 февраля, правительство Молдавии сообщило о падении на территории страны двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Кишинева, инцидент произошел во время налета дронов на порт города Рени в Одесской области.

После этого МИД Молдавии вызвал посла России с просьбой дать официальные объяснения в связи с падением беспилотников. Помимо этого, внешнеполитическое ведомство выразило протест против «этих неприемлемых действий».

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