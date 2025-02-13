В Молдавии упали и взорвались два беспилотника

Правительство Молдавии сообщило о падении двух беспилотников на юге страны

Два беспилотника упали на юге Молдавии в ночь на четверг, 13 февраля. Об этом сообщило правительство страны в своем Telegram-канале.

По данным молдавских органов власти, инцидент произошел во время налета дронов на порт города Рени в Одесской области. В правительстве республики сообщили, что два дрона пересекли границу Молдавии, после чего один из них упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от села Чумай, а второй взорвался в поле в районе между городами Чадыр-Лунга и Валя Пержей.

Отмечается, что в обоих случаях никто не пострадал. На месте падения беспилотников работают полицейские, проводится расследование. Отмечается, что в будущем обломки дронов будут детально изучены.

Ранее полиция Молдавии сообщила, что у границы с Украиной, в Тараклийском районе республики обнаружили дрон. Как сообщили правоохранители, к месту происшествия приехали взрывотехники и проверили упавший дрон.