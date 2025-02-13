Раскрыто состояние вдовы Караченцова на фоне новости о госпитализации

Сын актрисы Поргиной Андрей заявил, что мать проходила плановое обследование

Актриса Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, проходила плановое обследование в клинике. О состоянии артистки рассказал ее сын Андрей в беседе с aif.ru.

Он отметил, что с ней все хорошо. «Она просто в обычном порядке регулярно проходит обследование. Никаких критических моментов со здоровьем нет», — сказал сын артистки.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что вдова актера Николая Караченцова была экстренно госпитализирована в Москве из-за проблем с легкими. Отмечалось, что в медучреждении Людмила Поргина провела примерно неделю.