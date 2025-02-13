Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:15, 13 февраля 2025Культура

Раскрыто состояние вдовы Караченцова на фоне новости о госпитализации

Сын актрисы Поргиной Андрей заявил, что мать проходила плановое обследование
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Актриса Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, проходила плановое обследование в клинике. О состоянии артистки рассказал ее сын Андрей в беседе с aif.ru.

Он отметил, что с ней все хорошо. «Она просто в обычном порядке регулярно проходит обследование. Никаких критических моментов со здоровьем нет», — сказал сын артистки.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что вдова актера Николая Караченцова была экстренно госпитализирована в Москве из-за проблем с легкими. Отмечалось, что в медучреждении Людмила Поргина провела примерно неделю.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ввел пожизненные санкции против Петра Порошенко. Сторонники бывшего главы Украины после этого устроили потасовку в Раде

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Названа причина крушения танкера в Керченском проливе

      ВСУ попытались атаковать нефтяную станцию в Новгородской области

      Потребность обрабатывающей отрасли России в кадрах оценили

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать Энергодар

      Россияне назвали главные проявления любви

      Россиянам отказались продавать подешевевшие доллары

      В российском городе последствия капремонта стали поводом для обращения к президенту

      Лавров поразился реакции мирового сообщества на разговор Трампа и Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше