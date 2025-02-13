Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

Shot: Актрису Поргину экстренно госпитализировали из-за проблем с легкими

Актриса Людмила Поргина, вдова актера Николая Караченцова, была экстренно госпитализирована в Москве из-за проблем с легкими. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 76-летняя артистка пожаловалась медикам на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость. Она была доставлена в пульмонологическое отделение, уточняет канал. Врачи выявили у Поргиной хрипы при дыхании.

В медучреждении актриса провела примерно неделю, пишет Shot. На данный момент она находится дома, где продолжает придерживаться рекомендаций по лечению.

Ранее народная артистка СССР Алиса Фрейндлих сообщила о плохом самочувствии.