Звезда «Служебного романа» пожаловалась на проблемы со здоровьем

Актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих сообщила о плохом самочувствии. Слова актрисы передает издание «Абзац».

«Сейчас я себя плохо чувствую. Даже говорить тяжело», — поделилась 90-летняя звезда «Служебного романа».

В декабре 2020 года Фрейндлих была госпитализирована с 50-процентным поражением легких. У актрисы диагностировали коронавирус и пневмонию, она находилась в больнице до февраля 2021-го.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна по таким фильмам, как «Агония», «Сталкер», «Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс». Ранее президент России Владимир Путин поздравил актрису с 90-летием и наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.