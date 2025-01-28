Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:41, 28 января 2025Культура

Звезда «Служебного романа» пожаловалась на проблемы со здоровьем

Актриса Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие
Ольга Коровина

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих сообщила о плохом самочувствии. Слова актрисы передает издание «Абзац».

«Сейчас я себя плохо чувствую. Даже говорить тяжело», — поделилась 90-летняя звезда «Служебного романа».

В декабре 2020 года Фрейндлих была госпитализирована с 50-процентным поражением легких. У актрисы диагностировали коронавирус и пневмонию, она находилась в больнице до февраля 2021-го.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна по таким фильмам, как «Агония», «Сталкер», «Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс». Ранее президент России Владимир Путин поздравил актрису с 90-летием и наградил ее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности разгрома ВСУ под Купянском

      Ведущая оборонная компания США призвала Маска избавиться от бюрократии в Пентагоне

      В России резко выросло производство сидра и медовухи

      В Подмосковье изменят правила выделения сертификатов на жилье после скандала с мигрантами

      Популярная певица вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

      В России открыли дело о наследстве скандальной блогерши Лены Миро. Она критиковала отечественных звезд и погибла в США

      Похитившую более 139 миллионов рублей у россиян кибермошенницу осудили

      Селену Гомес раскритиковали за истерику из-за политики Трампа

      В российском регионе задержали мужчину за подготовку теракта по указанию с Украины

      Без мемов и мискликов. Почему российские компании массово отказываются использовать популярные мессенджеры на работе?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше