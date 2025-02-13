Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:05, 13 февраля 2025Культура

Стали известны подробности нового сезона «Настоящего детектива»

Новый сезон «Настоящего детектива» пройдет в Нью-Йорке, будет три главных героя
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Настоящий детектив»

Пятый сезон сериала «Настоящий детектив» выйдет на экраны в 2027 году. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, действие развернется в Нью–Йорке, в бухте Джамейка, в сезоне будет сразу три главных героя, один из которых — девушка. Как рассказала порталу глава отдела драматических сериалов и фильмов HBO Франческа Орси, сейчас идет работа над сценарием, которую возглавляет Исса Лопес, шоураннер четвертого сезона проекта.

Кто сыграет главные роли в пятом сезоне, пока не сообщается.

Ранее Шварценеггер заявил, что удивился обнаженным сценам сына в сериале «Белый лотос».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин одержал дипломатическую победу». Весь мир обсуждает телефонный разговор Трампа с президентом России. Что о нем говорят?

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Володин раскритиковал предложение Рособрнадзора о баллах по русскому для детей мигрантов

      Трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной российской школы

      В Кремле ушли от ответа на вопрос о количестве разговоров Путина и Трампа

      «Искандеры» уничтожили одно из главных производств дронов в Киеве. Координаты передали хакеры, взломавшие компьютеры руководства

      Маск обвинил крупное международное информагентство в обмане

      В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

      Сын политика решил тайно полететь с друзьями в Таиланд и спровоцировал проверку полиции

      В Кремле ответили на вопрос о конкретных мерах по урегулированию конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше