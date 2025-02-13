Стали известны подробности нового сезона «Настоящего детектива»

Новый сезон «Настоящего детектива» пройдет в Нью-Йорке, будет три главных героя

Пятый сезон сериала «Настоящий детектив» выйдет на экраны в 2027 году. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, действие развернется в Нью–Йорке, в бухте Джамейка, в сезоне будет сразу три главных героя, один из которых — девушка. Как рассказала порталу глава отдела драматических сериалов и фильмов HBO Франческа Орси, сейчас идет работа над сценарием, которую возглавляет Исса Лопес, шоураннер четвертого сезона проекта.

Кто сыграет главные роли в пятом сезоне, пока не сообщается.

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