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18:39, 13 февраля 2025Силовые структуры

Судимый россиянин назвал себя киллером депутата Госдумы Старовойтовой

Судимый казанец Багаутдинов сознался в убийстве депутата Старовойтовой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Галина Старовойтова

Галина Старовойтова. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Неоднократно судимый житель Казани Тимур Багаутдинов приехал в Москву и оформил явку с повинной, в которой заявил, что он является киллером депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам мужчины, в 1998 году он выпустил пули в политика из снайперской винтовки. В явке казанец рассказал также от кого получил деньги за преступление. Его отправили в московское СИЗО №5.

Следователи проводят проверку по показаниям Багаутдинова, считая, что он причастен к расправе над другим человеком, так как в Старовойтову стреляли в Петербурге, а не в Москве.

Покушение на Галину Старовойтову — депутата Госдумы и сопредседателя партии «Демократическая Россия» — было совершено в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде ее дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Киллер выпустил в нее несколько пуль, ранения оказались летальными.

Правоохранительные органы разыскали и предали суду восемь участников преступления. Трое из них, включая организатора и непосредственного исполнителя, приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 23 с половиной лет. Среди них бывший депутат Госдумы Михаила Глущенко. Недавно он получил новый срок за расправу над бизнесменами Вячеславом Шевченко, партнером Юрием Зориным и переводчицей Викторией Третьяковой в 2004 году на Кипре.

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