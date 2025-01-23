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11:55, 23 января 2025Силовые структуры

Бывший депутат Госдумы России признан виновным в тройной расправе

Осужденный за убийство Старовойтовой Глущенко получил новый срок в 24 года
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Михаил Глущенко

Михаил Глущенко. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Приморский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко виновным в тройной расправе и назначил с учетом первого приговора 24 года заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил его причастность к преступлению, совершенному в 2004 году на Кипре, жертвами которого стали бизнесмен Вячеслав Шевченко с партнером Юрием Зориным и переводчицей Викторией Третьяковой. За расправу над ними Глущенко назначили 18 лет — этот срок был добавлен к наказанию, которое он получил за организацию аналогичного преступления в отношении политика Галины Старовойтовой в 1998 году.

Глущенко не признает свою вину. Тем не менее присяжные вынесли ему обвинительный вердикт, на основании которого суд огласил приговор.

Покушение на Галину Старовойтову — депутата Госдумы и сопредседателя партии «Демократическая Россия» — было совершено в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде ее дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. Киллер выпустил в нее несколько пуль, ранения оказались летальными.

Правоохранительные органы разыскали и предали суду восемь участников преступления. Трое из них, включая организатора и непосредственного исполнителя, приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 23,5 года.

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