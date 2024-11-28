Бывшего депутата Госдумы признали виновным в тройной расправе на Кипре

Присяжные признали экс-депутата Госдумы Глущенко виновным в убийствах на Кипре

Коллегия присяжных заседателей в Приморском районном суде Санкт-Петербурга огласила вердикт по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего срок за организацию расправы над Галиной Старовойтовой. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Мужчину единогласно признали виновным в тройной расправе на Кипре и не заслуживающим снисхождения. Среди его жертв значатся два бизнесмена и переводчица.

Судебное заседание отложено для подготовки сторон к обсуждению последствий вердикта.

Как уточняет РИА Новости, Глущенко обвиняется в расправе над бизнесменом Вячеславом Шевченко, его партнером Юрием Зориным и переводчицей Викторией Третьяковой в 2004 году на Кипре. По версии следствия, в 90-е годы благодаря своим криминальным связям он обеспечивал безопасность братьев Шевченко за вознаграждение. Когда экс-депутат Госдумы покинул Россию, Вячеслав предупредил его о намерении прекратить выплаты — тогда обвиняемый начал ему угрожать и требовать заплатить десять миллионов долларов.

В 2015 году Глущенко был осужден к 17 годам лишения свободы за организацию расправы над политиком Старовойтовой. В сентябре 2021 года суд отклонил его прошение об условно-досрочном освобождении.

