Убийцу беременной проститутки поймали через 27 лет

People: В Канаде убийцу беременной женщины поймали через 27 лет

В Канаде арестовали преступника, который расправился с беременной женщиной в 1998 году. Об этом пишет People.

24-летнюю Донну Оглив обнаружили 8 марта 1998 года на парковке в Торонто без признаков жизни. Было установлено, что неизвестный преступник удушил ее. Также выяснилось, что Оглив была проституткой и находилась на четвертом месяце беременности. Поймать убийцу по горячим следам не удалось. На месте нашли биологические материалы и составили ДНК-профиль преступника, однако он не значился в базах данных.

В 2022 году детективы вернулись к делу Оглив и начали генеалогическое исследование ДНК-профиля преступника. 6 февраля в международном аэропорту Торонто арестовали 50-летнего Рональда Акермана. На следующий день полиция официально объявила, что его обвиняют в смерти Оглив.

Известно, что до последнего времени Акерман жил в городе Гандер на Ньюфаундленде. В 1998-м он жил в Торонто и работал водителем грузовика. «Нам нужно выяснить, чем он занимался последние 25 лет, и убедиться, что нет других жертв», — заявил детектив городской полиции Стивен Смит.

Ранее сообщалось, что полицейские в США нашли преступника, который расправился с женщиной в 1989 году. Его удалось задержать благодаря новым методам исследования ДНК.

