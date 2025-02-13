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10:05, 13 февраля 2025Путешествия

Ученицы курсов тревел-блогера получили в чатах сторисы с отдыха и подали на него в суд

Mash: На блогера Артема МореТУТ подали в суд из-за курсов для турбизнесменов
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На блогера-миллионника Артема «МореТУТ» подали в суд его ученицы из-за курсов для турбизнесменов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что адвокат Андрей Сергеев выдвинул коллективный иск от трех женщин, которые купили у тревел-блогера марафон по турбизнесу за 125 тысяч рублей каждая. За эти деньги им обещали раскрытие секретов успешной предпринимательской жизни. По данным источника, вместо этого в учебных чатах они получили сторисы с отдыха коуча.

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Когда ученицы попросили вернуть деньги, им отказали. После этого женщины обратились за помощью к адвокату и составили иск. По словам Сергеева, недовольных клиентов тревел-блогера много, однако хитрые формулировки публичной оферты мешают им выдвинуть конкретные обвинения. Тем временем Артем МореТУТ анонсировал новый курс обучения.

Ранее суд в Москве оштрафовал блогера Сергея Косенко, бросившего в сугроб младенца, за пропаганду наркотиков. Его обязали выплатить 50 тысяч рублей.

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