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11:51, 30 января 2025Интернет и СМИ

Бросившего в сугроб младенца блогера оштрафовали за пропаганду наркотиков

Блогера Сергея Косенко оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Москве оштрафовал известного российского блогера и предпринимателя Сергея Косенко за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Блогера признали виновным по статье 6.13 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства»). Его обязали выплатить 50 тысяч рублей.

Как уточняют «Известия», Косенко привлекли к ответственности за размещенное им на YouTube видео, в котором содержится информация о способах употребления и распространения наркотиков, а также положительная оценка употребления наркотиков.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал Косенко. Его обвиняют в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Перед этим блогера объявили в розыск.

В начале 2024 года Косенко опубликовал в соцсетях видео, на котором он бросает младенца в сугроб. Позже блогер заявил, что в ролике использовал куклу, а не настоящего ребенка. В октябре Следственный комитет России возбудил в отношении Косенко уголовное дело.

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