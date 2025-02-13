В Киеве назвали число желающих вернуться после окончания СВО украинцев

Министр национального единства Украины заявил о 30 процентах желающих вернуться

На Украине допустили возвращение меньше половины граждан после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр национального единства страны Алексей Чернышов в интервью Welt.

«Мы не исключаем, что после окончания конфликта и установления стабильного мира около 30 процентов людей серьезно задумаются о возвращении», — заявил украинский чиновник.

Чернышов также отметил, что остальная часть либо захочет дополнительные условия, либо не вернется вовсе. При этом он не уточнил, какие именно условия будут у другой части уехавших.

Ранее Нацбанк Украины заявил, что за 2024 год за границу из страны уехали полмиллиона человек. «Украина испытывает нехватку работников», — сообщается в отчете ведомства.