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14:15, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве назвали число желающих вернуться после окончания СВО украинцев

Министр национального единства Украины заявил о 30 процентах желающих вернуться
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине допустили возвращение меньше половины граждан после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр национального единства страны Алексей Чернышов в интервью Welt.

«Мы не исключаем, что после окончания конфликта и установления стабильного мира около 30 процентов людей серьезно задумаются о возвращении», — заявил украинский чиновник.

Чернышов также отметил, что остальная часть либо захочет дополнительные условия, либо не вернется вовсе. При этом он не уточнил, какие именно условия будут у другой части уехавших.

Ранее Нацбанк Украины заявил, что за 2024 год за границу из страны уехали полмиллиона человек. «Украина испытывает нехватку работников», — сообщается в отчете ведомства.

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