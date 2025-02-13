В Кремле оценили роль Минских соглашений для переговоров Москвы и Киева

Песков: Опыт Минских соглашений красноречив, он всегда будет учитываться

Опыт Минских соглашений будет учитываться при переговорах Москвы и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, опыт Минских соглашений весьма красноречив. И, конечно, этот опыт мы всегда будем учитывать во всех дальнейших шагах», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Комментируя участие Европы в возможных переговорах России и Украины, Песков отметил, что говорить об этом преждевременно. По его словам, в настоящее время нет понимания формата данного процесса.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера высказался о приглашении президента США Дональда Трампа Путиным посетить Москву. Он обратил внимание, что взаимные приглашения глав государств и ориентированность на отдельную двустороннюю встречу являются разными процессами.