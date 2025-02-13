Песков прокомментировал приглашение Трампа Путиным посетить Москву

Песков: Приглашение Трампа в Москву и двусторонние встречи — разные процессы

Взаимные приглашения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа посетить страны и планы провести отдельную двустороннюю встречу — это разные процессы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Обмен взаимными приглашениями — это одно, а ориентированность на отдельную встречу двустороннюю — это разное», — отметил представитель Кремля.

12 февраля российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели беседу по телефону. Переговоры длились полтора часа. Они обсудили двусторонние отношения России и США, конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и ряд других тем.

Лидеры также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа в Москву.