Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:47, 13 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе спустя семь лет поймали сексуального маньяка

СК: В Магнитогорске задержан сексуальный маньяк после 7 лет поисков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Магнитогорске после семи лет поисков задержан сексуальный маньяк, врывавшийся в квартиры и насиловавший женщин. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

Преступника вычислили по генотипу близкого родственника. Установлена причастность мужчины к серии преступлений против половой неприкосновенности и собственности, совершенных в период с 2016-го по 2018 годы. Он орудовал по одной схеме — караулил женщин утром, а когда они выходили из квартиры на работу, нападал. Маньяк насиловал жертв, а затем забирал у них ценности.

Мужчине предъявлено обвинение.

4 февраля сообщалось, что суд приговорил к 22 годам лишения свободы бездомного Алексея Безбородова, который расправился с девятью людьми в Бутовском лесопарке Москвы около 15 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники взяли тайм-аут из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      Состояние Блиновской в суде описали словами «сидит вся красная и убитая»

      В Кремле рассказали о формировании группы переговорщиков по Украине

      Названо неожиданное последствие новых пошлин Трампа

      Зурабишвили признали легитимным президентом Грузии в Европарламенте

      Новый образ Тимоти Шаламе раскритиковали в сети фразой «нужно уволить стилиста»

      Хуситы пригрозили Трампу

      В СБУ введение санкций против Порошенко объяснили угрозой нацбезопасности

      Доходы России от внешней торговли резко снизились

      Двукратная олимпийская чемпионка оценила вероятность возвращения российских биатлонистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше