В российском городе спустя семь лет поймали сексуального маньяка

СК: В Магнитогорске задержан сексуальный маньяк после 7 лет поисков

В Магнитогорске после семи лет поисков задержан сексуальный маньяк, врывавшийся в квартиры и насиловавший женщин. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

Преступника вычислили по генотипу близкого родственника. Установлена причастность мужчины к серии преступлений против половой неприкосновенности и собственности, совершенных в период с 2016-го по 2018 годы. Он орудовал по одной схеме — караулил женщин утром, а когда они выходили из квартиры на работу, нападал. Маньяк насиловал жертв, а затем забирал у них ценности.

Мужчине предъявлено обвинение.

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