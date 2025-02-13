ВСУ атакой беспилотника пытались сорвать транспортировку нефти на российской территории

Shot: ВСУ атакой БПЛА пытались сорвать транспортировку нефти под Новгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пытались сорвать транспортировку нефти под Новгородом. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, около четырех утра украинский дрон сбили на российской территории неподалеку от распределительной станции «Транснефть Балтика». Устройство засекли в селе Песь Хвойнинского района.

Как утверждает Shot, для атаки украинская сторона могла использовать дрон типа «Лютый», начиненный кумулятивным зарядом КЗ-6. После его уничтожения ни взрыва, ни пожара не последовало. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области фрагменты беспилотника повредили газопровод. Тогда же в нескольких частных домах, расположенных неподалеку, оказались выбиты стекла.