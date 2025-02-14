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11:19, 14 февраля 2025Россия

Обновлен рейтинг Путина среди россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,3 процента россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,3 процента граждан страны, что на 0,1 процентного пункта выше, чем неделей ранее. Обновленный рейтинг главы государства опубликован на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, согласно результатам опроса, деятельность Путина с 3 по 9 февраля одобрили 75,5 процента россиян. За неделю этот показатель опустился на 0,5 процентного пункта. Отрицательно на данный вопрос ответили 14,9 процента респондентов.

Как уточнил ВЦИОМ, интервью с россиянами проводились по случайной выборке мобильных номеров. В течение семи дней социологи опросили 11200 человек. Максимальная погрешность показателей с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал рейтинг Путина среди россиян с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что жители страны ждут достижений военных.

ЖЗЛ
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