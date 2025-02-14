Пара россиян потратила 2,5 миллиона рублей на путешествие в США и вызвала споры в сети

Пара российских путешественников потратила 2,5 миллиона рублей на поездку в США и вызвала споры в сети. Тратами на тур они поделились на странице @galagan_darya в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Билеты в Нью-Йорк обошлись супругам в 180 тысяч рублей туда и обратно, концерт Джастина Тимберлейка — 60 тысяч рублей, баскетбольный матч в «Мэдисон-Сквер-Гарден» — 45 тысяч рублей, мюзикл «Чикаго» с Алисой Милано — 50 тысяч рублей, перелет в Майами — 33 тысячи рублей, круиз по Карибским островам — 230 тысяч рублей, прогулки в каждом городе круиза — 100 тысяч рублей.

Также туристы отправились в Орландо на поезде за 8 тысяч рублей, посетили парк Universal Orlando за 120 тысяч рублей, потратили на шоппинг 500 тысяч рублей и на билеты в Бостон еще 36 тысяч рублей. Гостиницы обошлись паре в 520 тысяч рублей, а музеи, еда, такси и мелкие расходы — в 700 тысяч рублей.

В комментариях некоторые пользователи высказали недовольство тем, что путешественники слишком расточительны. Но оказалось много тех, кто порадовался за них. «Просто потрясающе!», «Если вы себе это можете позволить, то супер», «Вы крутые! Это прекрасно, что устроили себе такое путешествие», — писали юзеры.

Ранее российский тревел-блогер побывал в США и сравнил американок и соотечественниц. Автор публикации заметил, что американки не такие, как россиянки.