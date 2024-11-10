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14:05, 10 ноября 2024Путешествия

Блогер побывал в США и сравнил американских и российских женщин

Алина Черненко

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Российский путешественник побывал в США и сравнил американок и соотечественниц. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации заметил, что американки не такие, как россиянки. «Это как будто встречаешь совершенно иной тип женщины, которая живет по своим правилам, четко знает, чего хочет, и готова отстаивать свои права на каждом углу», — пояснил он.

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По словам блогера, жительницы США невероятно независимы: они покупают дома и машины, инвестируют, водят свои фургоны и живут как хотят. «Иногда кажется, что эта независимость может перерасти в своеобразную холодность. То есть если ты, парень, хочешь пригласить американку на свидание, будь готов, что она тебе может сказать что-то вроде: "Почему я должна идти? Я уже запланировала вечер для себя"», — добавил путешественник.

В России же женщины, по мнению автора, часто выбирают путь «я справлюсь сама, но если ты поможешь, я не против». Их отличает открытость к партнерству и баланс между самостоятельностью и желанием построить что-то вместе.

Кроме того, россиянин подчеркнул, что большинство американок относится к семейной жизни спокойно и предпочитает строить карьеру. «Работать до посинения — это практически спортивная дисциплина в США, и многие женщины активно соревнуются на этом поле. Карьера часто на первом месте, а все остальное — когда-нибудь потом, если успеется», — удивился он.

Автор также рассказал, что жительницы США, в отличие от россиянок, не стесняются быть эмоциональными и открыто выражать свое недовольство. «Когда ты слышишь историю про то, как твоя коллега на трибунах отчитывала мужа за неправильное парковочное место, ты волей-неволей начинаешь ценить ту самую загадочную молчаливость российской женщины, которая просто посмотрит и сделает все по-своему», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл истинную причину желания американцев жениться на русских девушках. С его точки зрения, они предпочитают брать в жены женщин из России и стран СНГ, потому что находят их «дешевыми».

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