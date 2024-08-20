Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:07, 20 августа 2024Путешествия

Россиянин побывал в США и раскрыл истинную причину желания американцев жениться на русских

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Российский тревел-блогер побывал в США и раскрыл истинную причину желания американцев жениться на русских девушках. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы предпочитают брать в жены женщин из России и стран СНГ, потому что находят их «дешевыми». Подобная практика существовала еще до развала СССР, отметил блогер. Местные мужчины находили себе русских жен, которые плохо владеют языком, не знают своих законных прав и даже не подозревают о мизерной зарплате мужа. В результате это часто приводило к психологическому и физическому абьюзу со стороны супруга.

Ранее другая тревел-блогерша перечислила разочаровавшие ее особенности жизни в США. Она отметила, что за место под солнцем в этой стране нужно бороться изо всех сил.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      В ВСУ пригрозили перестать платить военным зарплату

      Жительница курского приграничья рассказала о разрушенном из-за ВСУ селе

      Российский школьник упал замертво рядом с электросамокатом

      Работавшая крупье россиянка рассказала о приходивших в казино бандитах

      За поиск уязвимостей в Android перестанут платить

      Член банды Цапкова устроил себе отпуск в российском СИЗО с плазменным телевизором и икрой

      Внешний вид Николь Ричи на фото папарацци вызвал споры в сети

      Байден привел цитату Киссинджера о страхе Европы перед Россией со времен Наполеона

      Исландский футболист рассказал об успокоившей компанию байкеров русской жене

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше