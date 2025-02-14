Популярного блогера вызвали в полицию из-за грубой шутки про секс

Полиция штата Ассам в Индии обязала популярного YouTube-блогера Ранвира Аллахбадию явиться к правоохранителям из-за произнесенной им в эфире интернет-шоу грубой шутки про секс. Об этом сообщает информагентство Asian News International (ANI).

Аллахбадию вместе с другими участниками выпуска шоу, в котором прозвучала шутка, обвиняют в пропаганде непристойностей и участии в дискуссии сексуально откровенного характера. По версии следствия, блогер и другие фигуранты дела нанесли ущерб общественной морали.

Ставшее основанием для расследования высказывание прозвучало в выпуске индийского интернет-шоу India's Got Latent. Как уточняет Indian Express, Аллахбадия в шутку спросил одного из участников проекта, что бы он предпочел: каждый день наблюдать за тем, как его родители занимаются сексом, или один раз присоединиться к ним, чтобы это прекратилось навсегда.

Слова блогера возмутили общественность. Аллахбадия извинился за неприличную шутку и назвал ее недопустимой. Комик Самай Райна, на канале которого выходил проект, удалил все его выпуски и также попросил у публики прощения.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогер Кодам Пранай Кумар из Индии попал в тюрьму из-за видео с приготовлением блюда из павлина. Уточнялось, что ролик вызвал негативную реакцию в сети, поскольку павлин является национальной птицей Индии.

