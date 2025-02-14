Стало известно о состоянии госпитализированных из хостела в Москве мигрантов

Депздрав Москвы: 20 госпитализированных из хостела в состоянии средней тяжести

В Москве 20 мигрантов, которых госпитализировали из хостела после отравления, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом стало известно РБК.

В столичном Депздраве отметили, что постояльцы попали в больницы с кишечной инфекцией. По данным столичного Роспотребнадзора, речь идет о строителях из жилищного комплекса «Обручева 30» на юго-западе города. Готовое питание по месту работы им доставляло ООО «ЕниДем», подчеркнули в ведомстве.

О происшествии с иностранными гражданами сообщили утром 14 февраля.

До этого в Москве отравилась группа детей-танцоров, приехавших на конкурс. Все они проживали в отеле «Поречье» и заказывали еду из доставки. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.