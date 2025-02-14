В Государственной Думе собрались лишить полномочий одного из депутатов

Совет Думы рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Напсо

Совет Думы собирается рассмотреть вопрос о досрочном лишении полномочий депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Отмечается, что соответствующее предложение подготовила думская комиссия по регламенту. Причиной стало продолжительное отсутствие депутата на пленарных заседаниях и заседаниях комитета.

Также сообщается, что комиссии палаты по мандатным вопросам и по вопросам депутатской этики поддержали предложение лишить Напсо полномочий.

В пресс-службе Думы напомнили, что проработать этот вопрос поручил комиссии по регламенту спикер палаты Вячеслав Володин «в связи с тем, что депутат Напсо около двух лет не принимал личного участия в работе ГД и находится за пределами РФ».

Как отмечается в биографической справке ТАСС, Юрий Напсо родился 17 апреля 1973 года в Туапсе, по национальности адыгеец (шапсуг). Политик избирался депутатом Государственной Думы V, VI, VII и VIII созывов. С 12 октября 2021 года — первый заместитель председателя комитета палаты по государственному строительству и законодательству. В 2013 году получил благодарность правительства России.