Депутат Дубинский заявил, что Зеленского заставили сказать о встрече с Путиным

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что президента Украины Владимира Зеленского заставили сказать о желании встретиться только с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в Telegram-канале.

«“Я буду встречаться только с Путиным”. Клоуну дали новый текст в Мюнхене», — объяснил Дубинский высказывания Зеленского на Мюнхенской конференции.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский отказывается считать украинцами тех, кто не поддерживает страну. Депутат назвал Зеленского узурпатором и указал на то, что президент боится проводить выборы в стране.

14 февраля Зеленский заявил, что встретится с Путиным при одном условии. Таковым он счел наличие плана, который бы разработал президент США Дональд Трамп совместно с Европейским союзом. При этом украинский лидер подчеркнул, что готов встретиться только с одним россиянином — президентом России.