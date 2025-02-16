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20:26, 16 февраля 2025Мир

Захарова указала на значимость России для Западной Европы

Захарова: Без России никакой Европы нет, Россия — это и есть Европа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Кремля Мария Захарова заявила, что без России нет Европы. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Таким образом Захарова отреагировала на слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией», а Европе нужно прислушаться к словам американцев и взять на себя больше ответственности.

Захарова напомнила, что в дипломатии, политологии и истории международных отношений хорошо известен термин «европейский концерт», под которым понимают согласие сторон.

«Вам, не Европе, а Западной Европе, надо взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, что Россия — это и есть Европа, учитывая сохраненные у нас истинные ценности, которые у себя дома были западноевропейцами уничтожены», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова заключила, что пока к европейцам не придет это осознание, «вместо концерта будет какофония».

Ранее премьер Польши Дональд Туск резко отреагировал на итоги Мюнхенской конференции. Он заявил, что в Мюнхене он остался крайне доволен местными достопримечательностями и пивом, но итогов мероприятия принять не может.

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