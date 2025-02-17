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04:25, 17 февраля 2025Ценности

Ким Кардашьян снялась в оголяющем ягодицы купальнике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: SKIMS

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость позировала в белом слитном купальнике с принтом в виде цветных сердец, который оголял ее ягодицы. При этом звезда надела белые босоножки, украшенные искусственным мехом, и продемонстрировала глубокое декольте. Вдобавок ей сделали укладку с эффектом мокрых волос и яркий макияж.

Ранее в феврале Ким Кардашьян представила белье для увеличения ягодиц. В ассортименте марки появилось корректирующие изделия, в которые вшиты специальные мягкие накладки, призванные приподнимать ягодицы и добавлять им до пяти сантиметров объема.

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