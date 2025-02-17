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13:15, 17 февраля 2025Силовые структуры

СК возбудил дело из-за травмированного ребенка в российском бассейне

В Москве СК возбудил дело после того, как мальчик не смог выбраться из бассейна
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

В Москве следователи возбудили уголовное дело после того, как мальчик не смог выбраться из бассейна и получил травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным следствия, все произошло 16 февраля в бассейне, расположенном на юго-западе столицы. Мальчик не смог самостоятельно выйти из бассейна и получил травмы. Сейчас он госпитализирован. Ребенку оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в бассейне столичного спорткомплекса «Надежда». Сотрудник слишком увлекся смартфоном и не заметил, что мальчик пошел ко дну.

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