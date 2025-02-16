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21:17, 16 февраля 2025Россия

В Москве тренер не заметил тонущего в бассейне ребенка

Mash: В Москве тренер не заметил тонущего в бассейне ребенка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве из-за халатности тренера едва не утонул семилетний ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло в бассейне столичного спорткомплекса «Надежда». Сотрудник слишком увлекся смартфоном и не заметил, что мальчик пошел ко дну.

Ребенок провел под водой несколько минут. Его вытащил занимавшийся на беговой дорожке посетитель. Подоспевший персонал отнес мальчика при смерти в кабинет медсестры, но скорую не вызывал, в результате отец ребенка сам обратился в экстренную службу.

Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Родители написали заявление в полицию.

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