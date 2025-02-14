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11:49, 14 февраля 2025Россия

В Москве заметили замерзающего ребенка внутри запертого Mercedes-Benz

Shot: Прохожие заметили девочку внутри запертого Mercedes на севере Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Прохожие заметили замерзающую девочку внутри запертого Mercedes-Benz на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, ребенок сначала кутался в куртку, находясь в заглушенной иномарке. Очевидцы отметили, что спустя полчаса девочка перестала шевелиться.

Горожане бросились искать родителей малышки. К месту вызвали бригаду скорой помощи.

Позже отец девочки нашелся. Он объяснил, что дочь уснула в авто. Мужчина не захотел ее будить, укрыл пледом и отправился на работу.

До этого сообщалось, что в районе деревни Становое плачущий ребенок выполз на проезжую часть в одном боди. Тогда у девочки диагностировали первую степень переохлаждения.

ЖЗЛ
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