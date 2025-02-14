В Москве заметили замерзающего ребенка внутри запертого Mercedes-Benz

Прохожие заметили замерзающую девочку внутри запертого Mercedes-Benz на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По данным издания, ребенок сначала кутался в куртку, находясь в заглушенной иномарке. Очевидцы отметили, что спустя полчаса девочка перестала шевелиться.
Горожане бросились искать родителей малышки. К месту вызвали бригаду скорой помощи.
Позже отец девочки нашелся. Он объяснил, что дочь уснула в авто. Мужчина не захотел ее будить, укрыл пледом и отправился на работу.
До этого сообщалось, что в районе деревни Становое плачущий ребенок выполз на проезжую часть в одном боди. Тогда у девочки диагностировали первую степень переохлаждения.