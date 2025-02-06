Под Москвой плачущий ребенок выполз на проезжую часть в одном боди

В районе подмосковной деревни Становое плачущий ребенок выполз на проезжую часть в одном боди. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
По данным издания, мужчина ехал ночью по Старо-Рязанскому шоссе. Внезапно автомобилист заметил близ дороги движущийся предмет. Приблизившись, водитель услышал крик и понял, что это маленькая девочка, которой нет и года.
Россиянин взял младенца в машину и вызвал медиков и сотрудников полиции. Спустя десять минут к нему подошла женщина, представившаяся бабушкой, однако мужчина решил не отдавать ей ребенка и дождался оперативников.
Затем автомобилисту позвонила мать девочки — поблагодарила за спасение и сказала спасибо, что не отдал малышку бабушке. У ребенка диагностировали первую степень переохлаждения.
Девочку уже выписали домой.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в подъезде нашли младенца, который спал рядом с пьяной матерью.