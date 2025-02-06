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11:40, 6 февраля 2025Россия

Под Москвой плачущий ребенок выполз на проезжую часть в одном боди

В районе деревни Становое плачущий ребенок выполз на проезжую часть в одном боди
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В районе подмосковной деревни Становое плачущий ребенок выполз на проезжую часть в одном боди. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, мужчина ехал ночью по Старо-Рязанскому шоссе. Внезапно автомобилист заметил близ дороги движущийся предмет. Приблизившись, водитель услышал крик и понял, что это маленькая девочка, которой нет и года.

Россиянин взял младенца в машину и вызвал медиков и сотрудников полиции. Спустя десять минут к нему подошла женщина, представившаяся бабушкой, однако мужчина решил не отдавать ей ребенка и дождался оперативников.

Затем автомобилисту позвонила мать девочки — поблагодарила за спасение и сказала спасибо, что не отдал малышку бабушке. У ребенка диагностировали первую степень переохлаждения.

Девочку уже выписали домой.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в подъезде нашли младенца, который спал рядом с пьяной матерью.

ЖЗЛ
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