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07:12, 17 января 2025Россия

В подъезде Москвы нашли младенца рядом со спящей пьяной матерью

В подъезде на северо-востоке Москвы нашли младенца рядом с пьяной матерью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash.com

На северо-востоке Москвы в подъезде нашли младенца, который спал рядом с пьяной матерью. Об этом сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.

Ребенка рядом с 28-летней матерью нашли в подъезде на 13-й Парковой улице. Его доставили в больницу, данных о состоянии ребенка не приводится.

«Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, привлечение женщины к установленной законом ответственности»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура также проконтролирует дальнейшую судьбу ребенка и соблюдение его прав и законных интересов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина бросила новорожденных двойняшек, которым было трудно дышать, и скрылась. Реанимобиль ехал за найденными детьми почти три часа. Несмотря на долгий путь, обеих девочек удалось спасти.

ЖЗЛ
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