Трех участников запрещенного нацбатальона с Украины посадили на 22 года за обстрел поселка

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор участникам националистического объединения «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину за обстрелы поселка Старый Крым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.
Осужденные признаны виновными по статьям 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»), 105 УК РФ («Покушение на убийство по мотивам политической и идеологической вражды»), 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва»). Токарю и Будыкову назначено наказание 22 года и 2 месяца, Матюшин получил на два месяца больше. Их отправят в колонию строгого режима.
Суд установил, что с 17 по 25 марта 2022 года украинские военнослужащие из артиллерийского орудия провели неизбирательный обстрел поселка Старый Крым в ДНР. В результате 40 выстрелов были повреждены дома жителей, среди населения жертв удалось избежать благодаря тому, что люди успели укрыться в убежище.
Ранее сообщалось, что в суд направлено дело командира минометной батареи батальона «Азов» Ивана Ножечкина и военного минометного расчета батальона Егора Яковенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).