Трех участников запрещенного нацбатальона с Украины посадили на 22 года за обстрел поселка

Суд ДНР дал по 22 года троим членам «Азова» за обстрел поселка Старый Крым

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор участникам националистического объединения «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Сергею Будыкову, Андрею Токарю и Герману Матюшину за обстрелы поселка Старый Крым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.

Осужденные признаны виновными по статьям 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»), 105 УК РФ («Покушение на убийство по мотивам политической и идеологической вражды»), 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва»). Токарю и Будыкову назначено наказание 22 года и 2 месяца, Матюшин получил на два месяца больше. Их отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что с 17 по 25 марта 2022 года украинские военнослужащие из артиллерийского орудия провели неизбирательный обстрел поселка Старый Крым в ДНР. В результате 40 выстрелов были повреждены дома жителей, среди населения жертв удалось избежать благодаря тому, что люди успели укрыться в убежище.

Ранее сообщалось, что в суд направлено дело командира минометной батареи батальона «Азов» Ивана Ножечкина и военного минометного расчета батальона Егора Яковенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).