Минобороны России показало кадры работы расчетов FPV-дронов в Курской области

Минобороны России показало кадры работы расчетов FPV-дронов в Курской области. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале министерства.

«Уничтожение техники и вооружения ВСУ расчетами FPV-дронов Центра "Рубикон"», — говорится в сообщении.

На быстро сменяющихся кадрах можно увидеть моменты ударов беспилотников в различную технику противника. Среди видеоряда также видны кадры попадания дронов в вышки связи.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы Украины перебросили большое количество соединений и военной техники в Шосткинский район Сумской области. Он добавил, что наибольшая концентрация украинских солдат наблюдается в районах населенных пунктов Баничи — Перемога — Глухов, а также у села Мирополье.