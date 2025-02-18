Российские таможенники изъяли 730 шкурок соболя из посылки в Китай

В Шереметьево таможенники нашли 730 шкурок соболя в посылке в Китай

Сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду пушнины соболя в Китай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, таможенники изъяли 730 шкурок невыделанного дикого соболя якутского кряжа на 54 килограмма. Стоимость такой партии — 4,3 миллиона рублей. Выяснилось, что незаконный бизнес организовали россиянка и иностранец. Их задержали и поместили под стражу.

Возбуждено дело по части 2 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») УК РФ. Задержанным грозит до десяти лет колонии.

Ранее таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России в Китай рогов сайгака общей стоимостью семь миллионов рублей.

