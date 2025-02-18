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14:28, 18 февраля 2025Силовые структуры

Российские таможенники изъяли 730 шкурок соболя из посылки в Китай

В Шереметьево таможенники нашли 730 шкурок соболя в посылке в Китай
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Сотрудники Шереметьевской и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду пушнины соболя в Китай. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, таможенники изъяли 730 шкурок невыделанного дикого соболя якутского кряжа на 54 килограмма. Стоимость такой партии — 4,3 миллиона рублей. Выяснилось, что незаконный бизнес организовали россиянка и иностранец. Их задержали и поместили под стражу.

Возбуждено дело по части 2 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») УК РФ. Задержанным грозит до десяти лет колонии.

Ранее таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России в Китай рогов сайгака общей стоимостью семь миллионов рублей.

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