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20:00, 22 января 2025Силовые структуры

Контрабандист пытался незаконно вывезти из России рога сайгака на миллионы рублей

Хабаровские таможенники пресекли попытку вывоза рогов сайгака на 7 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Федеральная таможенная служба

Таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России в Китай рогов сайгака общей стоимостью семь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Хабаровской таможне.

Пассажирский автобус с нелегальным грузом был остановлен в пункте пропуска Покровка. Между его бензобаком и передним колесом находились коробки, в которых лежали 754 деривата особо ценного дикого животного. По словам водителя автобуса, контрабанда ему не принадлежит, а кто спрятал коробки внутри, они не знает.

Против неустановленного лица уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда частей и дериватов особо ценных диких животных») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее вступил в силу приговор Ленинградского областного суда, вынесенный гражданину России, участвовавшему в контрабанде 70 килограммов гашиша из Испании.

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