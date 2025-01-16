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18:45, 16 января 2025Силовые структуры

Участвующий в контрабанде из Испании 70 килограммов гашиша россиянин осужден на 18 лет

Волк: Вступил в силу приговор россиянину за контрабанду из Испании 70 кг гашиша
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вступил в силу приговор Ленинградского областного суда, вынесенный гражданину России, участвовавшему в контрабанде 70 килограммов гашиша из Испании. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Мужчина получил 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 750 тысяч рублей. Расследованием дела занимался Следственного департамента МВД России.

Россиянина задержали после получения им партии наркотика, спрятанного на территории Испании в тайниках внутри порогов легкового автомобиля, за рулем которого находился гражданин Республики Молдова. Машина проследовала транзитом через Францию, Германию, Польшу и Беларусь в Россию.

В ходе расследования выяснилось, что международная преступная группировка действовала на территории стран Евросоюза с 2023 года.

Гражданин Молдовы ранее был осужден к 14 годам заключения Московским районным судом города Бреста Республики Беларусь.

16 января сообщалось, что в Бурятии сборщики марихуаны притворились сугробами, чтобы их не заметили полицейские.

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