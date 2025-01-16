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12:09, 16 января 2025Силовые структуры

Сборщики марихуаны притворились сугробами перед российскими полицейскими

В Бурятии сборщики марихуаны притворились сугробами, чтобы избежать полицейских
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

В Бурятии сборщики марихуаны притворились сугробами, чтобы их не заметили полицейские. Об этом сообщает Telegram-канале Babr Mash.

По данным канала, 36-летний и 38-летний товарищи решили поехать в поле за коноплей. Они вызвали такси и оделись в белые халаты, чтобы оставаться незамеченными в снегу. Мужчины собрали 17 килограммов, но полицейские их все-таки заметили.

Теперь против товарищей возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Воронежской области задержали женщину за попытку сбыта крупной партии наркотиков. У нее нашли мефедрон весом более 988 граммов.

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