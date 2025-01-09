В российском регионе задержали женщину за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В Воронежской области задержали женщину за попытку сбыта партии наркотиков

В Воронежской области задержали женщину за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по области.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, 39-летняя жительница Московской области приобрела наркотическое вещество в Москве для дальнейшей продажи его в Ростовской области. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с ГИБДД остановили для проверки ее автомобиль на трассе М-4.

В ходе досмотра в багажнике был обнаружен рюкзак, в котором находился пакет с порошкообразным веществом. Как установила экспертиза, это был мефедрон весом более 988 граммов. Подозреваемая заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер заготовил 14 килограммов марихуаны и курил ее втайне от жены.