В Госдуме оценили перспективу возобновления работы YouTube после переговоров с США

Горелкин: Для возобновления работы YouТube мало отмены санкций против России

Отмены санкций против России мало для возобновления работы видеохостинга YouTubе, принадлежащего компании Google. Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, оценив таким образом перспективу восстановления работы сервиса после переговоров делегаций России и США в Саудовской Аравии.

«Одного условия снятия [антироссийских] санкций мало. Даже если Google вновь получит возможность проводить расчеты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования, установленного у операторов связи, остаются открытыми несколько важных вопросов», — высказался Горелкин.

Депутат, в частности, отметил, что Google не выполнила требования закона «о приземлении», согласно которому компания обязана открыть в России свое представительство. Среди других открытых вопросов он также назвал непрозрачную политику блокировки аккаунтов российских СМИ и блогеров.

Горелкин также напомнил, что Google пока не оплатила многочисленные штрафы, которые компании назначили в России.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об итогах встречи, заявила, что США серьезно настроены на новый диалог, в том числе по Украине.

Суд в России неоднократно штрафовал Google за нарушение законодательства страны. Причиной составления протоколов становились ролики на видеохостинге YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией Вооруженных сил РФ. В феврале стало известно, что компанию оштрафовали на 8 миллиардов рублей за уклонение от уплаты предыдущих штрафов.