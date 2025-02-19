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14:08, 19 февраля 2025Россия

13-летних учеников школы в Ленобласти обвинили в попытке надругаться над третьеклассником

Mash: В Ленобласти 13-летние школьники пытались надругаться над третьеклассником
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленобласти 13-летних учеников школы поселка Аннино обвинили в попытке надругаться над третьеклассником. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

Как заявил отец мальчика, подростки пристали к его сыну у ворот образовательного учреждения и начали обсуждать возможность орального насилия над ребенком. Услышав это, третьеклассник испугался и попытался скрыться, однако старшие дети бросились за ним. «И там [у школы] двое парней стояли, он их позвал: "Помогите, — говорит, — тут меня пытаются какие-то насильничать», — рассказал мужчина.

По информации издания, эти ученики прогнали пристававших к ребенку 13-летних подростков и отвели мальчика в школу, а также рассказали обо всем его классному руководителю. Кроме того, к разбору инцидента подключились директор и психолог.

В результате обидчиков ребенка вычислили по камерам наблюдения. Применялись ли к ним какие-либо меры, не уточняется. Однако отец третьеклассника подчеркнул, что родители подростков извинений не принесли.

Ранее в Санкт-Петербурге трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной школы в Московском районе. Как выяснилось, агрессоры пошли за сверстником в уборную, закрыли дверь и приказали снять штаны. Под угрозой физического насилия они принудили несовершеннолетнего к половому акту.

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