БДСМ-госпожа потребовала с «рабов» 14 тысяч рублей в час за доступ к одной части тела

Многодетная мать, одна из самых пожилых доминатрикс Великобритании Шерри Левер рассказала, что чаще всего просят у нее клиенты. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Своих клиентов, которые любят игры с подчинением, БДСМ-госпожа называет «рабами». С них 73-летняя женщина требует 14 тысяч рублей в час. «Они меня боятся, я их запугиваю, делаю то, что мне нравится. Я не делаю ничего интимного. Меня также никто не трогает нигде, кроме ног», — рассказала она, к какой части тела имеют доступ мужчины.

Есть также два «раба», которые не платят женщине, но находятся в ее полном распоряжении: выполняют команды и дела по дому. С ними у женщины также нет сексуальных и романтических отношений. Клиенты, продолжила Шерри, поддерживают с ней почти дружеские отношения и делятся проблемами. «Многие говорят, что заменяю им терапевта. Некоторые отчаянно хотят изменить что-то в своей жизни, например, алкоголики. У меня есть один, который уже два года не пьет — это работает», — рассказала она.

Возраст Левер называет своим секретным оружием. «Многие предпочитают доминатрикс постарше. Это представители всех слоев общества: от мусорщиков до учителей, медицинских работников, политиков и судей», — перечислила она профессии мужчин, попадающих к ней.

Ранее британская эскортница рассказала о требованиях клиента, не касающихся секса и показавшихся ей самыми странными. Клиент заявил, что хочет быть слугой секс-работницы: стоять в ее присутствии, носить пояс верности, называть ее «мадам», быть называемым по фамилии, прислуживать ей и ее гостям, питаться только с разрешения «хозяйки».