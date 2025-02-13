Эскортница рассказала о самых странных не касающихся секса требованиях клиента

Британская эскортница рассказала о требованиях клиента, не касающихся секса и показавшихся ей самыми странными. Своим опытом она поделилась с изданием Metro.

По словам женщины, клиент совершил семичасовой перелет, чтобы увидеться с ней. Он заявил, что хочет быть слугой секс-работницы: стоять в ее присутствии, носить пояс верности, называть ее «мадам», быть называемым по фамилии, прислуживать ей и ее гостям, питаться только с разрешения «хозяйки». Женщина поставила ему условие: прислуживать ей все выходные с семи утра, когда ей нужно подать кофе в постель, до 23 часов вечера, когда надо будет проверить запертые двери и выключить свет.

В первую встречу «дворецкий» мыл ванную комнаты эскортницы десять часов, гладил ее белье и слушал, как «хозяйка» два часа занимается сексом с мужем. «Переживая, что ему может наскучить уборка, я рассказала ему о фетишах других клиентов: игра в мать и дитя, золотой дождь, воздушные шары... Он вежливо ответил, что не понимает чужие секс-пристрастия», — вспоминает она.

К финалу первых выходных женщина чувствовала себя неловко, не был доволен присутствием постороннего в доме и муж, а вот 50-летний женатый клиент сиял от счастья. Тогда секс-работница придумала устраивающий всех вариант. «Никто не знает о нем всей правды, кроме терапевта и меня. Итак, вместе мы разработали план Б. Теперь дворецкий снимает квартиру в Лондоне, мне — с большой двуспальной кроватью, ему — с тесной односпальной. Покупает билеты в театр для меня и моих друзей, на лучшие места и лучшие представления! Присоединяется к нам, но сидит в ряду позади», — рассказала она.

По словам женщины, с этим клиентом у него никогда не было секса, но он изменил ее мировоззрение. «Я вживаюсь в свою роль. Я чувствую себя женщиной с прислугой. Я заказываю напитки, не задаваясь вопросом, захочет ли их он. Машинально отдаю ему пальто и сумки с покупками и вхожу в дверь, которую он придерживает. И мне все нравится», — заключила она.

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