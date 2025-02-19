Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в откровенном наряде без бюстгальтера

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала фото в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица снялась в пятизвездочном отеле Le Royal Monceau Raffles Paris во время поездки во Францию. Она предстала перед камерой в бежевом меховом болеро, надетом на голое тело, и белой мини-юбке с завышенной талией.

Также экс-избранница предпринимателя надела полупрозрачные легинсы и остроносые черные туфли на высоких каблуках. В то же время она распустила волосы, зачесав челку набок, и сделала макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в феврале Елена Перминова заявила о желании набрать вес после сильного похудения.