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02:48, 19 февраля 2025Мир

Маску запретили участвовать в госпрограммах при конфликте интересов

Трамп: Маск не сможет участвовать в госпрограммах при конфликте интересов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск не будет участвовать в госпрограммах, если будет выявлен конфликт интересов, в том числе в сфере космических разработок, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Я сказал Илону: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься», — подчеркнул политик.

Ранее 14 штатов подали федеральный иск против главы нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, обвинив американского предпринимателя в нарушении Конституции страны.

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