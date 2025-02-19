Маску запретили участвовать в госпрограммах при конфликте интересов

Трамп: Маск не сможет участвовать в госпрограммах при конфликте интересов

Американский бизнесмен Илон Маск не будет участвовать в госпрограммах, если будет выявлен конфликт интересов, в том числе в сфере космических разработок, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Я сказал Илону: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься», — подчеркнул политик.

Ранее 14 штатов подали федеральный иск против главы нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, обвинив американского предпринимателя в нарушении Конституции страны.