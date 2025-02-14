Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 14 февраля 2025Мир

14 штатов США подали в суд против Трампа и Маска

ABC News: 14 штатов США подали иск против Трампа и Маска
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Четырнадцать штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, обвинив американского предпринимателя в нарушении Конституции страны. Об этом сообщает ABC News.

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — приводит часть текста иска телеканал.

Претензия штатов состоит в том, что Маск, имея столь «широкие полномочия», не был формально назначен на государственную должность Трампом и утвержден на ней сенатом, что нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 «О назначениях» американской конституции. Его также назвали «уполномоченным агентом хаоса».

Как отмечает телеканал, иск в федеральный суд в Вашингтоне подан генпрокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также чиновниками из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев. Отмечается, что Невада и Вермонт управляются губернаторами-республиканцами.

Ранее Маск решил ночевать в Белом доме из-за тяжелой работы в новом департаменте. Предприниматель заявил, что планирует потратить четыре месяца на свою деятельность в качестве главы ведомства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повреждении саркофага Чернобыльской АЭС

      Один из ключевых партнеров России удвоит товарооборот с США

      Психолог раскрыла принципы правильного питания

      Беспилотник ВСУ ударил по работающему в поле комбайну в российском регионе

      Бывший советник Трампа признал крупную победу Путина над США

      В Китае оценили предложение Трампа по ядерному оружию

      В Москве заметили замерзающего ребенка внутри запертого Mercedes-Benz

      В российских школах решили увеличить количество уроков по одному предмету

      Москвичей предупредили о самом холодном дне

      В Киеве решили не отказываться от вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше