14 штатов США подали в суд против Трампа и Маска

ABC News: 14 штатов США подали иск против Трампа и Маска

Четырнадцать штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главы нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, обвинив американского предпринимателя в нарушении Конституции страны. Об этом сообщает ABC News.

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — приводит часть текста иска телеканал.

Претензия штатов состоит в том, что Маск, имея столь «широкие полномочия», не был формально назначен на государственную должность Трампом и утвержден на ней сенатом, что нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 «О назначениях» американской конституции. Его также назвали «уполномоченным агентом хаоса».

Как отмечает телеканал, иск в федеральный суд в Вашингтоне подан генпрокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также чиновниками из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев. Отмечается, что Невада и Вермонт управляются губернаторами-республиканцами.

Ранее Маск решил ночевать в Белом доме из-за тяжелой работы в новом департаменте. Предприниматель заявил, что планирует потратить четыре месяца на свою деятельность в качестве главы ведомства.