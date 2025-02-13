Fox Business: Маск заявил, что ночует в Белом доме из-за тяжелой работы в DOGE

Американский бизнесмен Илон Маск решил ночевать в Белом доме из-за тяжелой работы в новом департаменте контроля эффективности государственного управления США (DOGE). Об этом сообщил телеканал Fox Business.

По его информации, предприниматель заявил, что планирует потратить четыре месяца на свою деятельность в качестве главы ведомства. За это время он намерен сократить бюджет на два триллиона долларов и добиться инфляции на уровне два процента.

«Маск говорил, что так тяжело работает в DOGE, что спит в офисе в Белом доме», — говорится в материале. Где именно находится офис Маска, не уточняется.

Ранее американский журнал Time показал новую обложку, посвященную Илону Маску. На обложке бизнесмен сидит в кресле за столом президента США, который располагается в Овальном кабинете Белого дома.